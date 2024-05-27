https://ria.ru/20240527/rebenok-1948662604.html

В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом

В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом - РИА Новости, 27.05.2024

В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом

Семилетний ребенок погиб в деревне Лабожское Ненецкого округа, предположительно, после того, как его ударила копытом пасущаяся лошадь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:15

2024-05-27T15:15

2024-05-27T15:15

происшествия

ненецкий автономный округ

архангельская область

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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Семилетний ребенок погиб в деревне Лабожское Ненецкого округа, предположительно, после того, как его ударила копытом пасущаяся лошадь, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Сообщается, что органами прокуратуры организована проверка по факту смерти ребенка в Ненецком автономном округе. "Установлено, что 26 мая в вечернее время во дворе деревни Лабожское Ненецкого автономного округа гулял ребенок, 2017 года рождения, где недалеко паслась лошадь. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от удара копытом лошади", - говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры выяснят, в каких условиях жил ребенок, будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении и детей в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html

ненецкий автономный округ

архангельская область

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происшествия, ненецкий автономный округ, архангельская область