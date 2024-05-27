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В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом - РИА Новости, 27.05.2024
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15:15 27.05.2024
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В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом
В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом - РИА Новости, 27.05.2024
В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом
Семилетний ребенок погиб в деревне Лабожское Ненецкого округа, предположительно, после того, как его ударила копытом пасущаяся лошадь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:15
2024-05-27T15:15
происшествия
ненецкий автономный округ
архангельская область
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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Семилетний ребенок погиб в деревне Лабожское Ненецкого округа, предположительно, после того, как его ударила копытом пасущаяся лошадь, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Сообщается, что органами прокуратуры организована проверка по факту смерти ребенка в Ненецком автономном округе. "Установлено, что 26 мая в вечернее время во дворе деревни Лабожское Ненецкого автономного округа гулял ребенок, 2017 года рождения, где недалеко паслась лошадь. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от удара копытом лошади", - говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры выяснят, в каких условиях жил ребенок, будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении и детей в трудной жизненной ситуации.
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происшествия, ненецкий автономный округ, архангельская область
Происшествия, Ненецкий автономный округ, Архангельская область
В НАО ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом

В НАО 7-летний ребенок погиб, предположительно, от удара лошадиным копытом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Семилетний ребенок погиб в деревне Лабожское Ненецкого округа, предположительно, после того, как его ударила копытом пасущаяся лошадь, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Сообщается, что органами прокуратуры организована проверка по факту смерти ребенка в Ненецком автономном округе.
«
"Установлено, что 26 мая в вечернее время во дворе деревни Лабожское Ненецкого автономного округа гулял ребенок, 2017 года рождения, где недалеко паслась лошадь. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от удара копытом лошади", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры выяснят, в каких условиях жил ребенок, будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении и детей в трудной жизненной ситуации.
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