На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области
ГБР Украины расследует дело после прорыва войсками России в Харьковской области
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины подтвердило в понедельник в Telegram-канале, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области.
Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, проверяется уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между военными подразделениями, действия руководства всех звеньев в регионе, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.
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"Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация-самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе", - отметили в госбюро расследований.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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