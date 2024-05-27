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На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rassledovanie-1948739991.html
На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области
На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2024
На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области
Госбюро расследований (ГБР) Украины подтвердило в понедельник в Telegram-канале, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:33
2024-05-27T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
волчанск
владимир зеленский
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины подтвердило в понедельник в Telegram-канале, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии. "Работники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, проверяется уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между военными подразделениями, действия руководства всех звеньев в регионе, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. "Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация-самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе", - отметили в госбюро расследований. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
https://ria.ru/20240520/vsu-1947245240.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области

ГБР Украины расследует дело после прорыва войсками России в Харьковской области

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины подтвердило в понедельник в Telegram-канале, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области.
Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Против командующих группировки ВСУ "Харьков" возбудили уголовные дела
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"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, проверяется уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между военными подразделениями, действия руководства всех звеньев в регионе, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.
«
"Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация-самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе", - отметили в госбюро расследований.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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