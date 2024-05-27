https://ria.ru/20240527/rassledovanie-1948739991.html

На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области

На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2024

На Украине расследуют дело о провале ВСУ в Харьковской области

Госбюро расследований (ГБР) Украины подтвердило в понедельник в Telegram-канале, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:33

2024-05-27T18:33

2024-05-27T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

волчанск

владимир зеленский

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины подтвердило в понедельник в Telegram-канале, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии. "Работники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, проверяется уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между военными подразделениями, действия руководства всех звеньев в регионе, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. "Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация-самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе", - отметили в госбюро расследований. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

https://ria.ru/20240520/vsu-1947245240.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины