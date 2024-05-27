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Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2024
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10:15 27.05.2024 (обновлено: 11:09 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/rassledovanie-1948545471.html
Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2024
Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Станислава Словиковского возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:15
2024-05-27T11:09
происшествия
россия
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Станислава Словиковского возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, силовики прервали эротическую вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на базе отдыха под Екатеринбургом, там и был задержан Станислав Словиковский – предполагаемый организатор скандальных БДСМ-мероприятий в столице Урала. В феврале полиция уже приходила с рейдом на подобную вечеринку в клуб "Фабрика" в центре Екатеринбурга, по уточнению местных СМИ, речь шла о регулярно проходящей в городе анонимной тусовке Словиковского Blue Velvet. Тогда руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что это был "плановый профилактический рейд, направленный на стабилизацию обстановки". "Дело заведено по части 1 статьи 148 УК России ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" – ред.). Он фигурант. Дома у него прошли обыски", – сказал источник, добавив, что сегодня Словиковский придет с адвокатом на допрос в СК. Как пояснил собеседник агентства, поводом для уголовного дела стали фотографии с анонсов прошлых вечеринок, размещенные в Telegram-канале мероприятий. Так, на одном из снимков была изображена полуголая девушка в балаклаве и стилизованном терновом венке и "на кресте". "На этот раз пришло порядка 60-80 человек, у каждого третьего при себе был нож. У него на мероприятии была и несовершеннолетняя с матерью", – отметил он. Как следует из оперативной съемки, предоставленной РИА Новости источником, 17-летняя студентка пришла туда с мамой, чтобы "фотографировать". Организатором вечеринки девушка называет "Стаса Словиковского", ее маму "позвал он же". Официально правоохранительные органы пока никак не комментируют эту тему.
https://ria.ru/20240204/ekaterinburg-1925336106.html
https://ria.ru/20240113/eks-uchastkovyy-1921202145.html
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происшествия, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Словиковского возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Против организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Станислава Словиковского возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, силовики прервали эротическую вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на базе отдыха под Екатеринбургом, там и был задержан Станислав Словиковский – предполагаемый организатор скандальных БДСМ-мероприятий в столице Урала. В феврале полиция уже приходила с рейдом на подобную вечеринку в клуб "Фабрика" в центре Екатеринбурга, по уточнению местных СМИ, речь шла о регулярно проходящей в городе анонимной тусовке Словиковского Blue Velvet. Тогда руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что это был "плановый профилактический рейд, направленный на стабилизацию обстановки".
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"Дело заведено по части 1 статьи 148 УК России ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" – ред.). Он фигурант. Дома у него прошли обыски", – сказал источник, добавив, что сегодня Словиковский придет с адвокатом на допрос в СК.
Как пояснил собеседник агентства, поводом для уголовного дела стали фотографии с анонсов прошлых вечеринок, размещенные в Telegram-канале мероприятий. Так, на одном из снимков была изображена полуголая девушка в балаклаве и стилизованном терновом венке и "на кресте".
"На этот раз пришло порядка 60-80 человек, у каждого третьего при себе был нож. У него на мероприятии была и несовершеннолетняя с матерью", – отметил он.
Как следует из оперативной съемки, предоставленной РИА Новости источником, 17-летняя студентка пришла туда с мамой, чтобы "фотографировать". Организатором вечеринки девушка называет "Стаса Словиковского", ее маму "позвал он же".
Официально правоохранительные органы пока никак не комментируют эту тему.
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