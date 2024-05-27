https://ria.ru/20240527/raketa-1948546052.html

В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда

В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда - РИА Новости, 27.05.2024

В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда

Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, предварительно, пять человек ранены, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:20

2024-05-27T10:20

2024-05-27T11:20

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, предварительно, пять человек ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются. Напротив Пенсионного фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, однако киевских боевиков это нисколько не смутило" , - написал Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240526/obstrely-1948441835.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, владимир сальдо