В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда
Под Херсоном ракета попала в здание Пенсионного фонда, пять человек ранены
© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. 27 мая 2024
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. 27 мая 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, предварительно, пять человек ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются. Напротив Пенсионного фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, однако киевских боевиков это нисколько не смутило" , - написал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.