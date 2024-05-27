Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 27.05.2024 (обновлено: 11:20 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/raketa-1948546052.html
В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда
В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда - РИА Новости, 27.05.2024
В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда
Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, предварительно, пять человек ранены, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:20
2024-05-27T11:20
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948568172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9015335815654f06927c90385ef753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, предварительно, пять человек ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются. Напротив Пенсионного фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, однако киевских боевиков это нисколько не смутило" , - написал Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948441835.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948568172_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_13dafa7c0f7648f1490b5893cd13d6b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области ракета попала в здание Пенсионного фонда

Под Херсоном ракета попала в здание Пенсионного фонда, пять человек ранены

© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. 27 мая 2024
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. 27 мая 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, предварительно, пять человек ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются. Напротив Пенсионного фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, однако киевских боевиков это нисколько не смутило" , - написал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Место попадания ракеты в частный жилой дом в Донецке
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД
Вчера, 14:04
 
Херсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала