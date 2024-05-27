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Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024
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22:21 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rafakh-1948789894.html
Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе
Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024
Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе
Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:21
2024-05-27T22:21
в мире
израиль
рафах (провинция)
нидерланды
марк рютте
биньямин нетаньяху
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в социальной сети X. В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. "Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного Суда ООН", - говорится в сообщении Рютте. Нидерландский премьер отметил, что "ужасающие кадры" последствий удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц в окрестностях Рафаха "еще раз подчеркивают необходимость" немедленного прекращения огня в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе. Палестинское общество Красного Полумесяца в прошлое воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
https://ria.ru/20240524/guterresh-1948242551.html
https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), нидерланды, марк рютте, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Нидерланды, Марк Рютте, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе

Премьер Нидерландов Рютте призвал Израиль срочно прекратить операцию в Рафахе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в социальной сети X.
В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
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"Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного Суда ООН", - говорится в сообщении Рютте.
Нидерландский премьер отметил, что "ужасающие кадры" последствий удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц в окрестностях Рафаха "еще раз подчеркивают необходимость" немедленного прекращения огня в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.
Палестинское общество Красного Полумесяца в прошлое воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе.
Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
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В миреИзраильРафах (провинция)НидерландыМарк РюттеБиньямин НетаньяхуООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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