Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе
Премьер Нидерландов Рютте призвал Израиль срочно прекратить операцию в Рафахе
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в социальной сети X.
В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
"Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного Суда ООН", - говорится в сообщении Рютте.
Нидерландский премьер отметил, что "ужасающие кадры" последствий удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц в окрестностях Рафаха "еще раз подчеркивают необходимость" немедленного прекращения огня в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.
Палестинское общество Красного Полумесяца в прошлое воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе.
Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".