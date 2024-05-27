https://ria.ru/20240527/rafakh-1948789894.html

Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе

Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024

Нидерланды призвали Израиль немедленно прекратить операцию в Рафахе

Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:21

2024-05-27T22:21

2024-05-27T22:21

в мире

израиль

рафах (провинция)

нидерланды

марк рютте

биньямин нетаньяху

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в социальной сети X. В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. "Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного Суда ООН", - говорится в сообщении Рютте. Нидерландский премьер отметил, что "ужасающие кадры" последствий удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц в окрестностях Рафаха "еще раз подчеркивают необходимость" немедленного прекращения огня в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе. Палестинское общество Красного Полумесяца в прошлое воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".

https://ria.ru/20240524/guterresh-1948242551.html

https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html

израиль

рафах (провинция)

нидерланды

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), нидерланды, марк рютте, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году