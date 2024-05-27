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В Балашихе система ПВО сбила беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 27.05.2024 (обновлено: 23:24 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/pvo-1948785827.html
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:46
2024-05-27T23:24
специальная военная операция на украине
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, инцидент произошел около 21:00 мск в микрорайоне Кучино. Воробьев добавил, что обломки аппарата упали на частный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал.&quot;С восстановлением дома мы обязательно поможем&quot;, — написал он в Telegram-канале.Глава региона призвал сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте происшествия.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240527/zhukovskiy-1948785436.html
балашиха
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник

Воробьев: в Балашихе система ПВО сбила беспилотник, обломки упали на частный дом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, инцидент произошел около 21:00 мск в микрорайоне Кучино. Воробьев добавил, что обломки аппарата упали на частный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал.
«

"С восстановлением дома мы обязательно поможем", — написал он в Telegram-канале.

Глава региона призвал сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте происшествия.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Аэропорт Жуковский работает штатно
Вчера, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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