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В Балашихе система ПВО сбила беспилотник
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:46
2024-05-27T21:46
2024-05-27T23:24
специальная военная операция на украине
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, инцидент произошел около 21:00 мск в микрорайоне Кучино. Воробьев добавил, что обломки аппарата упали на частный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал."С восстановлением дома мы обязательно поможем", — написал он в Telegram-канале.Глава региона призвал сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте происшествия.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240527/zhukovskiy-1948785436.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Балашихе система ПВО сбила беспилотник
Воробьев: в Балашихе система ПВО сбила беспилотник, обломки упали на частный дом