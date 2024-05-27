https://ria.ru/20240527/pvo-1948785827.html

В Балашихе система ПВО сбила беспилотник

В Балашихе система ПВО сбила беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024

В Балашихе система ПВО сбила беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:46

2024-05-27T21:46

2024-05-27T23:24

специальная военная операция на украине

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, инцидент произошел около 21:00 мск в микрорайоне Кучино. Воробьев добавил, что обломки аппарата упали на частный жилой дом, жильцы успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал."С восстановлением дома мы обязательно поможем", — написал он в Telegram-канале.Глава региона призвал сохранять спокойствие. По его словам, все службы работают на месте происшествия.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240527/zhukovskiy-1948785436.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев