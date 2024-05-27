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Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области

Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области - РИА Новости, 27.05.2024

Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области

Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Севским и Брасовским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T06:15

2024-05-27T06:15

2024-05-27T06:18

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брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Севским и Брасовским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, брянская область, александр богомаз