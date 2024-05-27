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Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области
Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области - РИА Новости, 27.05.2024
Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области
Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Севским и Брасовским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:15
2024-05-27T06:15
2024-05-27T06:18
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Севским и Брасовским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Брянская область, Александр Богомаз
Силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области
Богомаз: силы ПВО сбили два беспилотника над двумя районами Брянской области