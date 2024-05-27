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Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 27.05.2024
Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Беспилотник сбит на территории Орловской области средствами ПВО, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T00:23
2024-05-27T00:23
2024-05-27T01:20
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андрей клычков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Беспилотник сбит на территории Орловской области средствами ПВО, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы", — говорится в заявлении.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Орловская область, Андрей Клычков
Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Губернатор Клычков: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью