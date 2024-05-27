https://ria.ru/20240527/pvo-1948506700.html

Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью

Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 27.05.2024

Силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью

Беспилотник сбит на территории Орловской области средствами ПВО, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:23

2024-05-27T00:23

2024-05-27T01:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

орловская область

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Беспилотник сбит на территории Орловской области средствами ПВО, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы", — говорится в заявлении.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, орловская область, андрей клычков