https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948714983.html
Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции
Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции - РИА Новости, 27.05.2024
Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:29
2024-05-27T17:29
2024-05-27T17:29
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции. "По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере", - сказал Мирзиёев.
https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html
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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции
Мирзиеев и Путин обсудили новые способы взаимодействия в сфере трудовой миграции