https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948714983.html

Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции

Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции - РИА Новости, 27.05.2024

Узбекистан и Россия договорились о новых механизмах трудовой миграции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:29

2024-05-27T17:29

2024-05-27T17:29

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции. "По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере", - сказал Мирзиёев.

https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html

узбекистан

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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин