https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948713724.html

Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве

Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:27

2024-05-27T17:27

2024-05-27T17:46

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве и транспорте. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня мы также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта. Мы договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Сегодня принят большой пакет соглашений и договоренностей в этих приоритетных направлениях", - сказал Мирзиёев.

https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html

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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин