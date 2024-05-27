https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948713724.html
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:27
2024-05-27T17:27
2024-05-27T17:46
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ecbeccb5a8fa1da6c32d95ce91112f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве и транспорте. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня мы также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта. Мы договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Сегодня принят большой пакет соглашений и договоренностей в этих приоритетных направлениях", - сказал Мирзиёев.
https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_62df6bc381bf9336281e5c2055155d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве
Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве и транспорте.
Президент РФ
находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Сегодня мы также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта. Мы договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Сегодня принят большой пакет соглашений и договоренностей в этих приоритетных направлениях", - сказал Мирзиёев.