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Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 27.05.2024
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17:27 27.05.2024 (обновлено: 17:46 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948713724.html
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:27
2024-05-27T17:46
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве и транспорте. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня мы также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта. Мы договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Сегодня принят большой пакет соглашений и договоренностей в этих приоритетных направлениях", - сказал Мирзиёев.
https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Путин и Мирзиеев договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве

Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве и транспорте.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Сегодня мы также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта. Мы договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Сегодня принят большой пакет соглашений и договоренностей в этих приоритетных направлениях", - сказал Мирзиёев.
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УзбекистанРоссияШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
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