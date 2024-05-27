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Путин и Мирзиеев отметили востребованность выставки в Ташкенте - РИА Новости, 27.05.2024
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16:28 27.05.2024 (обновлено: 16:41 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948691852.html
Путин и Мирзиеев отметили востребованность выставки в Ташкенте
Путин и Мирзиеев отметили востребованность выставки в Ташкенте - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев отметили востребованность выставки в Ташкенте
РФ и Узбекистан подчеркнули востребованность прошедшей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" в качестве эффективной площадки для развития... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:28
2024-05-27T16:41
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
ташкент
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан подчеркнули востребованность прошедшей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" в качестве эффективной площадки для развития торгово-экономических связей, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по итогам переговоров."Стороны подчеркнули важность реализации принятого Плана совместных действий по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота Российской Федерации и Республики Узбекистан, а также востребованность прошедшей 22 – 24 апреля 2024 года в городе Ташкенте Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в качестве эффективной площадки для развития торгово-экономических связей", - сообщается в заявлении.Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Ташкенте 26-27 мая. По итогам переговоров делегации РФ и Узбекистана утвердили свыше 20 документов - соглашений, меморандумов и протоколов.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент
Путин и Мирзиеев отметили востребованность выставки в Ташкенте

Путин и Мирзиеев отметили востребованность выставки "Иннопром. Центральная Азия"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан подчеркнули востребованность прошедшей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" в качестве эффективной площадки для развития торгово-экономических связей, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по итогам переговоров.
"Стороны подчеркнули важность реализации принятого Плана совместных действий по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота Российской Федерации и Республики Узбекистан, а также востребованность прошедшей 22 – 24 апреля 2024 года в городе Ташкенте Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в качестве эффективной площадки для развития торгово-экономических связей", - сообщается в заявлении.
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Ташкенте 26-27 мая. По итогам переговоров делегации РФ и Узбекистана утвердили свыше 20 документов - соглашений, меморандумов и протоколов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевТашкент
 
 
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