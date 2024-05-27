Россия и Узбекистан продолжат повышать качество преподавания русского языка
Путин и Мирзиеев повысят качества преподавания русского языка в Узбекистане
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями стороны продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка и предметов на русском языке, а также по подготовке профильных педагогических работников для систем среднего образования по развитию академических и научных обменов в этой области", - говорится в заявлении.
Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым.