https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948691001.html

Россия и Узбекистан продолжат повышать качество преподавания русского языка

Россия и Узбекистан продолжат повышать качество преподавания русского языка - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан продолжат повышать качество преподавания русского языка

Россия и Узбекистан продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:22

2024-05-27T16:22

2024-05-27T16:22

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями стороны продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка и предметов на русском языке, а также по подготовке профильных педагогических работников для систем среднего образования по развитию академических и научных обменов в этой области", - говорится в заявлении. Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым.

https://ria.ru/20240527/putin-1948690857.html

узбекистан

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев