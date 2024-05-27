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Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями - РИА Новости, 27.05.2024
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16:18 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948689888.html
Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями
Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями
Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в санитарно-эпидемиологическом благополучии, профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, говорится в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:18
2024-05-27T16:18
здоровье - общество
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в санитарно-эпидемиологическом благополучии, профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, которое опубликовано на сайте Кремля. "Стороны продолжат взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках реализации совместных проектов и проведения научных исследований", - говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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здоровье - общество, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Здоровье - Общество, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями

Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в профилактике инфекций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в санитарно-эпидемиологическом благополучии, профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны продолжат взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках реализации совместных проектов и проведения научных исследований", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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