https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948689888.html

Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями

Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев договорились вместе бороться с инфекционными болезнями

Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в санитарно-эпидемиологическом благополучии, профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, говорится в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:18

2024-05-27T16:18

2024-05-27T16:18

здоровье - общество

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в санитарно-эпидемиологическом благополучии, профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, которое опубликовано на сайте Кремля. "Стороны продолжат взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках реализации совместных проектов и проведения научных исследований", - говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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узбекистан

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здоровье - общество, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев