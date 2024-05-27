https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948689421.html

Путин и Мирзиеев договорились противодействовать недостоверной информации

Путин и Мирзиеев договорились противодействовать недостоверной информации - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев договорились противодействовать недостоверной информации

Россия и Узбекистан договорились противодействовать распространению недостоверной информации, подрывающей межнациональное согласие. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:16

2024-05-27T16:16

2024-05-27T16:16

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан договорились противодействовать распространению недостоверной информации, подрывающей межнациональное согласие. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны договорились углублять сотрудничество в информационной сфере в целях объективного и всестороннего освещения тематики, связанной с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, противодействия распространению недостоверной информации, в том числе подрывающей межнациональное согласие", - говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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узбекистан

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев