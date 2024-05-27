https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948689081.html
Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству
Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству
Россия и Узбекистан подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства без двойных стандартов в вопросах поддержания международного РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:15
2024-05-27T16:15
2024-05-27T16:15
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства без двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству
Путин и Мирзиеев: РФ и Узбекистан против двойных стандартов в вопросах мира
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства без двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.