https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948689081.html

Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству

Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев подтвердили стремление к справедливому мироустройству

Россия и Узбекистан подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства без двойных стандартов в вопросах поддержания международного РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:15

2024-05-27T16:15

2024-05-27T16:15

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства без двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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узбекистан

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев