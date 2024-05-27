https://ria.ru/20240527/putin-1948715867.html

Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде

Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде - РИА Новости, 27.05.2024

Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде

Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:32

2024-05-27T17:32

2024-05-27T17:32

экономика

россия

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана. Он добавил, что средства "выделены и подготовлены". "В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики", - отметил президент.

https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html

https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, узбекистан, владимир путин