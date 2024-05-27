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Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде - РИА Новости, 27.05.2024
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17:32 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-1948715867.html
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде - РИА Новости, 27.05.2024
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде
Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:32
2024-05-27T17:32
экономика
россия
узбекистан
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана. Он добавил, что средства "выделены и подготовлены". "В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики", - отметил президент.
https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html
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экономика, россия, узбекистан, владимир путин
Экономика, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде

Путин: Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестфонд

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Он добавил, что средства "выделены и подготовлены".
"В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики", - отметил президент.
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ЭкономикаРоссияУзбекистанВладимир Путин
 
 
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