https://ria.ru/20240527/putin-1948715867.html
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде - РИА Новости, 27.05.2024
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде
Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:32
2024-05-27T17:32
2024-05-27T17:32
экономика
россия
узбекистан
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана. Он добавил, что средства "выделены и подготовлены". "В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики", - отметил президент.
https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html
https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, владимир путин
Экономика, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде
Путин: Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестфонд
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
Он добавил, что средства "выделены и подготовлены".
"В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики", - отметил президент.