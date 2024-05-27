https://ria.ru/20240527/putin-1948704261.html

Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой

Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой - РИА Новости, 27.05.2024

Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой

Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:03

2024-05-27T17:03

2024-05-27T17:25

узбекистан

россия

в мире

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана."Регионы действительно играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240527/putin-1948708777.html

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узбекистан, россия, в мире, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев