https://ria.ru/20240527/putin-1948704261.html
Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой
Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой - РИА Новости, 27.05.2024
Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой
Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:03
2024-05-27T17:03
2024-05-27T17:25
узбекистан
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана."Регионы действительно играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений", - сказал Путин.
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узбекистан, россия, в мире, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, В мире, Ташкент, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин назвал роль регионов в укреплении отношений с Узбекистаном ключевой
Путин: регионы России и Узбекистана играют ключевую роль в отношениях двух стран