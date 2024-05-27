https://ria.ru/20240527/putin-1948695120.html

Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому

Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому

Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому, а также приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:37

2024-05-27T16:37

2024-05-27T17:01

космос - риа наука

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому, а также приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат развивать взаимодействие в области использования атомной энергии в мирных целях, приветствуют подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции от 7 сентября 2018 года, расширяющего предмет соглашения, в части сооружения атомной электростанции малой мощности на территории Республики Узбекистан, а также подписание соответствующего контракта, который позволит Республике Узбекистан стать в ближайшем будущем страной, использующей новый вид генерации электроэнергии", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240527/putin-1948688519.html

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космос - риа наука, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев