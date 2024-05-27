Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому
Россия и Узбекистан приветствуют решение о строительстве АЭС в республике.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой". 27 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой". 27 мая 2024
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат развивать сотрудничество по мирному атому, а также приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат развивать взаимодействие в области использования атомной энергии в мирных целях, приветствуют подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции от 7 сентября 2018 года, расширяющего предмет соглашения, в части сооружения атомной электростанции малой мощности на территории Республики Узбекистан, а также подписание соответствующего контракта, который позволит Республике Узбекистан стать в ближайшем будущем страной, использующей новый вид генерации электроэнергии", - говорится в заявлении.