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Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев
Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев
РФ и Узбекистан отмечают необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся, говорится в тексте... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:27
2024-05-27T16:27
2024-05-27T16:27
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан отмечают необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованном на сайте Кремля. "Отмечена необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся и его справедливую оплату", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев
Путин и Мирзиеев выступили за создание достойных условий труда для иностранцев