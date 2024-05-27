https://ria.ru/20240527/putin-1948691489.html

Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев

Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев выступили за достойные условия труда для иностранцев

РФ и Узбекистан отмечают необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся, говорится в тексте... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:27

2024-05-27T16:27

2024-05-27T16:27

узбекистан

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владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан отмечают необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованном на сайте Кремля. "Отмечена необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся и его справедливую оплату", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948691001.html

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире