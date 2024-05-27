https://ria.ru/20240527/putin-1948690857.html
Путин и Мирзиеев поручили принять меры для увеличения взаимной торговли
Путин и Мирзиеев поручили принять меры для увеличения взаимной торговли - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев поручили принять меры для увеличения взаимной торговли
Министерствам и ведомствам РФ и Узбекистана поручено принять меры для реализации плана по увеличению объемов взаимной торговли. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:22
2024-05-27T16:22
2024-05-27T16:22
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерствам и ведомствам РФ и Узбекистана поручено принять меры для реализации плана по увеличению объемов взаимной торговли. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Профильным министерствам, ведомствам и организациям двух государств поручено принять исчерпывающие меры для полной реализации Плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", - говорится в заявлении.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Путин и Мирзиеев поручили принять меры для увеличения взаимной торговли
Путин и Мирзиеев поручили принять меры для реализации плана взаимной торговли