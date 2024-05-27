https://ria.ru/20240527/putin-1948683555.html

Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию

Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию - РИА Новости, 27.05.2024

Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:59

2024-05-27T15:59

2024-05-27T16:14

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время.Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым. Текст их совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Президент Российской Федерации В.В. Путин поблагодарил президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Республики Узбекистан посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948682832.html

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россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, ташкент, в мире