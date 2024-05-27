https://ria.ru/20240527/putin-1948683555.html
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию - РИА Новости, 27.05.2024
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:59
2024-05-27T15:59
2024-05-27T16:14
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шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время.Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым. Текст их совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Президент Российской Федерации В.В. Путин поблагодарил президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Республики Узбекистан посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.
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россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, ташкент, в мире
Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Ташкент, В мире
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию
Путин пригласил Мирзиеева посетить с визитом Россию в удобное для него время