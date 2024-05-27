https://ria.ru/20240527/putin-1948658468.html
Путин отметил пользу переговоров в Узбекистане для дальнейшего партнерства
Путин отметил пользу переговоров в Узбекистане для дальнейшего партнерства - РИА Новости, 27.05.2024
Путин отметил пользу переговоров в Узбекистане для дальнейшего партнерства
Переговоры лидеров России и Узбекистана пойдут на пользу российско-узбекистанскому партнерству, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:00
2024-05-27T15:00
2024-05-27T15:22
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Узбекистана пойдут на пользу российско-узбекистанскому партнерству, считает президент России Владимир Путин."В заключение хочу еще раз поблагодарить Шавката Миромоновича за гостеприимство и прекрасную организацию нашей совместной работы. Исхожу из того, что нынешний визит и состоявшиеся переговоры послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-узбекистанского партнерства. Безусловно, все это пойдет на благо как Узбекистана, так и Российской Федерации", - заявил Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин отметил пользу переговоров в Узбекистане для дальнейшего партнерства
Путин: нынешние переговоры пойдут на пользу партнерства России и Узбекистана
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Узбекистана пойдут на пользу российско-узбекистанскому партнерству, считает президент России Владимир Путин.
"В заключение хочу еще раз поблагодарить Шавката Миромоновича за гостеприимство и прекрасную организацию нашей совместной работы. Исхожу из того, что нынешний визит и состоявшиеся переговоры послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-узбекистанского партнерства. Безусловно, все это пойдет на благо как Узбекистана, так и Российской Федерации", - заявил Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.