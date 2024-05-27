Путин назвал переговоры с Мирзиеевым конструктивными
Путин поблагодарил Мирзиеева на приглашение посетить Узбекистан
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить Узбекистан и назвал прошедшие переговоры конструктивными.
"Прежде всего еще раз хочу поблагодарить президента Узбекистана за приглашение посетить вашу страну с государственным визитом... Я безусловно соглашусь с Шавкат Миромоновичем, что прошедшие переговоры прошли в конструктивном ключе и были действительно очень полезными", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.