https://ria.ru/20240527/putin-1948658350.html

Путин назвал переговоры с Мирзиеевым конструктивными

Путин назвал переговоры с Мирзиеевым конструктивными - РИА Новости, 27.05.2024

Путин назвал переговоры с Мирзиеевым конструктивными

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить Узбекистан и назвал прошедшие переговоры... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:59

2024-05-27T14:59

2024-05-27T15:19

узбекистан

владимир путин

россия

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить Узбекистан и назвал прошедшие переговоры конструктивными."Прежде всего еще раз хочу поблагодарить президента Узбекистана за приглашение посетить вашу страну с государственным визитом... Я безусловно соглашусь с Шавкат Миромоновичем, что прошедшие переговоры прошли в конструктивном ключе и были действительно очень полезными", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948656098.html

узбекистан

россия

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Наталья Макарова

узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев