https://ria.ru/20240527/putin-1948657249.html
Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане
Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024
Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане
Технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды, заявил президент... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:57
2024-05-27T14:57
2024-05-27T15:09
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды, заявил президент России Владимир Путин."Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межпрофсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности, по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, энергетика, технологии
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире, Энергетика, Технологии
Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане
Путин: технологии для АЭС в Узбекистане отвечают требованиям безопасности