https://ria.ru/20240527/putin-1948657249.html

Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане

Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024

Путин рассказал о безопасности технологий для создания АЭС в Узбекистане

Технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды, заявил президент... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:57

2024-05-27T14:57

2024-05-27T15:09

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

энергетика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948601074_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_9fa40783bf387ecedd8e34c0138e5d7a.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды, заявил президент России Владимир Путин."Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межпрофсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности, по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.

https://ria.ru/20240527/sotrudnichestvo-1948656569.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, энергетика, технологии