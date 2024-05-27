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Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
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14:52 27.05.2024 (обновлено: 15:11 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-1948655487.html
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин
Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:52
2024-05-27T15:11
россия
узбекистан
в мире
шавкат мирзиеев
владимир путин
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин."Наша страна надежно и на выгодных условиях снабжает узбекистанскую экономику углеводородным топливом, тем самым содействуя стабильному функционированию энергетически емких отраслей сельского хозяйства, а также коммунальной сферы", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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россия, узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, экономика
Россия, Узбекистан, В мире, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Экономика
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин

Путин: Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Наша страна надежно и на выгодных условиях снабжает узбекистанскую экономику углеводородным топливом, тем самым содействуя стабильному функционированию энергетически емких отраслей сельского хозяйства, а также коммунальной сферы", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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