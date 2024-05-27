https://ria.ru/20240527/putin-1948655487.html

Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин

Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024

Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин

Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

2024-05-27T15:11

россия

узбекистан

в мире

шавкат мирзиеев

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948641073_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_68bd9b4f1d920ce38a15e37943347419.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин."Наша страна надежно и на выгодных условиях снабжает узбекистанскую экономику углеводородным топливом, тем самым содействуя стабильному функционированию энергетически емких отраслей сельского хозяйства, а также коммунальной сферы", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948659635.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, экономика