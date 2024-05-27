https://ria.ru/20240527/putin-1948655487.html
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин
Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:52
2024-05-27T14:52
2024-05-27T15:11
россия
узбекистан
в мире
шавкат мирзиеев
владимир путин
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, сообщил президент России Владимир Путин."Наша страна надежно и на выгодных условиях снабжает узбекистанскую экономику углеводородным топливом, тем самым содействуя стабильному функционированию энергетически емких отраслей сельского хозяйства, а также коммунальной сферы", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, экономика
Россия, Узбекистан, В мире, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Экономика
Россия надежно снабжает Узбекистан энергоресурсами, заявил Путин
Путин: Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами