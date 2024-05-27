https://ria.ru/20240527/putin-1948655145.html

Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России

Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России - РИА Новости, 27.05.2024

Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России

Партнерство с Узбекистаном в период выборов и формирования нового правительства РФ не прекращалось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

2024-05-27T15:12

узбекистан

россия

владимир путин

политика

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Партнерство с Узбекистаном в период выборов и формирования нового правительства РФ не прекращалось, заявил президент РФ Владимир Путин."Это действительно одна из первых поездок за рубеж после формирования правительства, после выборов президента России. И хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили эти изменения, всё-таки партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время", - сказал президент РФ после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948656098.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, россия, владимир путин, политика, шавкат мирзиеев