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Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России - РИА Новости, 27.05.2024
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14:52 27.05.2024 (обновлено: 15:12 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-1948655145.html
Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России
Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России - РИА Новости, 27.05.2024
Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России
Партнерство с Узбекистаном в период выборов и формирования нового правительства РФ не прекращалось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:52
2024-05-27T15:12
узбекистан
россия
владимир путин
политика
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Партнерство с Узбекистаном в период выборов и формирования нового правительства РФ не прекращалось, заявил президент РФ Владимир Путин."Это действительно одна из первых поездок за рубеж после формирования правительства, после выборов президента России. И хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили эти изменения, всё-таки партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время", - сказал президент РФ после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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узбекистан, россия, владимир путин, политика, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Политика, Шавкат Мирзиеев
Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России

Путин: партнерство с Узбекистаном в период выборов не прекращалось

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Партнерство с Узбекистаном в период выборов и формирования нового правительства РФ не прекращалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Это действительно одна из первых поездок за рубеж после формирования правительства, после выборов президента России. И хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили эти изменения, всё-таки партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время", - сказал президент РФ после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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