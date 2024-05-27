Путин рассказ о партнерство с Узбекистаном в период выборов в России
Путин: партнерство с Узбекистаном в период выборов не прекращалось
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Партнерство с Узбекистаном в период выборов и формирования нового правительства РФ не прекращалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Это действительно одна из первых поездок за рубеж после формирования правительства, после выборов президента России. И хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили эти изменения, всё-таки партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время", - сказал президент РФ после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.