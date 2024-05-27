https://ria.ru/20240527/putin-1948639674.html
Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция
Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция - РИА Новости, 27.05.2024
Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят пресс-конференцию в Ташкенте. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:12
2024-05-27T15:12
2024-05-27T15:12
владимир путин
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
россия
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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят пресс-конференцию в Ташкенте.
ташкент
узбекистан
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и президента Узбекистана Мирзиеева
LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и президента Узбекистана Мирзиеева
2024-05-27T15:12
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PT24M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, россия, видео
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, Узбекистан, Россия
Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят пресс-конференцию в Ташкенте.
2024-05-27T15:12
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PT24M54S
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят пресс-конференцию в Ташкенте.