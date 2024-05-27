https://ria.ru/20240527/putin-1948639674.html

Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция

Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция - РИА Новости, 27.05.2024

Пресс-конференция Путина и Мирзиеева. Трансляция

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят пресс-конференцию в Ташкенте. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:12

2024-05-27T15:12

2024-05-27T15:12

владимир путин

шавкат мирзиеев

ташкент

узбекистан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948613884_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ddf6c70bda8f5519dc8d1767ac32a24f.jpg

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят пресс-конференцию в Ташкенте.

ташкент

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и президента Узбекистана Мирзиеева LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и президента Узбекистана Мирзиеева 2024-05-27T15:12 true PT24M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, россия, видео