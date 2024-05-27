https://ria.ru/20240527/putin-1948624932.html
Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле
Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле
Президент России Владимир Путин сообщил, что они с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:34
2024-05-27T13:34
2024-05-27T13:47
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле. Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане. "Мы с вами в постоянном контакте, уважаемый Шавкат Миромонович, постоянно на личном контроле держим все актуальные вопросы двусторонних отношений. И так и будет, уверен, дальше", - заявил Путин в ходе переговоров с президентом Мирзиёевым. По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года. "Российские министерства, ведомства активно работали над выполнением достигнутых нами тогда договоренностей", - подчеркнул президент РФ.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле
Путин главе Узбекистана: мы держим двусторонние отношения на личном контроле
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.
Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.
"Мы с вами в постоянном контакте, уважаемый Шавкат Миромонович, постоянно на личном контроле держим все актуальные вопросы двусторонних отношений. И так и будет, уверен, дальше", - заявил Путин в ходе переговоров с президентом Мирзиёевым.
По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года.
"Российские министерства, ведомства активно работали над выполнением достигнутых нами тогда договоренностей", - подчеркнул президент РФ.