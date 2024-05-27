https://ria.ru/20240527/putin-1948624932.html

Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле

Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев держат вопросы двусторонних отношений на личном контроле

Президент России Владимир Путин сообщил, что они с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:34

2024-05-27T13:34

2024-05-27T13:47

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле. Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане. "Мы с вами в постоянном контакте, уважаемый Шавкат Миромонович, постоянно на личном контроле держим все актуальные вопросы двусторонних отношений. И так и будет, уверен, дальше", - заявил Путин в ходе переговоров с президентом Мирзиёевым. По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года. "Российские министерства, ведомства активно работали над выполнением достигнутых нами тогда договоренностей", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240527/putin-1948623219.html

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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире