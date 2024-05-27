https://ria.ru/20240527/putin-1948622368.html

Путин уверен, что переговоры в Ташкенте будут содержательными и успешными

Путин уверен, что переговоры в Ташкенте будут содержательными и успешными - РИА Новости, 27.05.2024

Путин уверен, что переговоры в Ташкенте будут содержательными и успешными

Президент РФ Владимир Путин уверен, что переговоры в Ташкенте на высшем уровне будут содержательными. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:29

2024-05-27T13:29

2024-05-27T13:29

россия

ташкент

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что переговоры в Ташкенте на высшем уровне будут содержательными. "Уверен, что и нынешние переговоры будут содержательными и успешными", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он добавил, что по итогам переговоров будет подписан солидный пакет межправительственных, межведомственных, межрегиональных и коммерческих соглашений, охватывающих кооперацию в торговле, промышленности, в сфере мирного атома, в культуре, науке и образовании. Путин напомнил, что после визита Мирзиёева в Россию в октябре 2023 российские министерства и ведомства активно работали над выполнением достигнутых договоренностей на высшем уровне.

https://ria.ru/20240527/putin-1948621344.html

россия

ташкент

узбекистан

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россия, ташкент, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев