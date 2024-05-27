https://ria.ru/20240527/putin-1948599821.html

Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана

Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024

Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана

Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:26

2024-05-27T12:26

2024-05-27T12:26

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. "Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20240527/putin-1948598820.html

россия

узбекистан

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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев