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Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана
Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:26
2024-05-27T12:26
2024-05-27T12:26
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. "Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана
Путин: Россия будет стараться поддерживать форум регионов России и Узбекистана
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.