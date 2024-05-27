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Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
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12:26 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-1948599821.html
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана
Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:26
2024-05-27T12:26
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. "Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20240527/putin-1948598820.html
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана

Путин: Россия будет стараться поддерживать форум регионов России и Узбекистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин рассказал о диверсификации торговых связей России и Узбекистана
12:23
 
РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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