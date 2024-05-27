https://ria.ru/20240527/putin-1948598141.html

Путин отметил важность справедливой системы международных отношений

Путин отметил важность справедливой системы международных отношений - РИА Новости, 27.05.2024

Путин отметил важность справедливой системы международных отношений

Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:22

2024-05-27T12:22

2024-05-27T12:22

россия

владимир путин

в мире

пмэф-2024

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума. "Тема нынешней встречи – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста" – весьма актуальна и значима. Всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", - говорится в приветствии президента. Он отметил, что ПМЭФ более четверти века предоставляет возможность политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира всесторонне обсуждать ключевые тенденции развития российской и глобальной экономик. "Участники пленарных заседаний, круглых столов и панельных дискуссий обмениваются мнениями о путях продвижения международной кооперации, стимулировании научно-технического прогресса и развитии человеческого капитала, эффективном противостоянии вызовам нашей эпохи", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240517/putin-1946643104.html

https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире, пмэф-2024