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Путин отметил важность справедливой системы международных отношений - РИА Новости, 27.05.2024
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12:22 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-1948598141.html
Путин отметил важность справедливой системы международных отношений
Путин отметил важность справедливой системы международных отношений - РИА Новости, 27.05.2024
Путин отметил важность справедливой системы международных отношений
Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:22
2024-05-27T12:22
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума. "Тема нынешней встречи – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста" – весьма актуальна и значима. Всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", - говорится в приветствии президента. Он отметил, что ПМЭФ более четверти века предоставляет возможность политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира всесторонне обсуждать ключевые тенденции развития российской и глобальной экономик. "Участники пленарных заседаний, круглых столов и панельных дискуссий обмениваются мнениями о путях продвижения международной кооперации, стимулировании научно-технического прогресса и развитии человеческого капитала, эффективном противостоянии вызовам нашей эпохи", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240517/putin-1946643104.html
https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html
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россия, владимир путин, в мире, пмэф-2024
Россия, Владимир Путин, В мире, ПМЭФ-2024
Путин отметил важность справедливой системы международных отношений

Путин заявил об актуальности темы формирования многополярного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума.
"Тема нынешней встречи – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста" – весьма актуальна и значима. Всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов", - говорится в приветствии президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир
17 мая, 12:53
Он отметил, что ПМЭФ более четверти века предоставляет возможность политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира всесторонне обсуждать ключевые тенденции развития российской и глобальной экономик.
"Участники пленарных заседаний, круглых столов и панельных дискуссий обмениваются мнениями о путях продвижения международной кооперации, стимулировании научно-технического прогресса и развитии человеческого капитала, эффективном противостоянии вызовам нашей эпохи", - подчеркнул Путин.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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22 апреля, 10:21
 
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