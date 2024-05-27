https://ria.ru/20240527/putin-1948551282.html
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции Мирзиеева
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции Мирзиеева - РИА Новости, 27.05.2024
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции Мирзиеева
Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в загородной резиденции "Куксарой", где пройдут его переговоры с главой Узбекистана Шавкатом... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:39
2024-05-27T10:39
2024-05-27T12:13
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948551619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c8fbd59c231c34cd220daec480dbb75.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в загородной резиденции "Куксарой", где пройдут его переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне. Ожидается, что лидеры побеседуют в узком составе, а затем продолжат переговоры уже с участием делегаций. "Куксарой" (с узбекского переводится как "Зеленый дворец") — современная загородная резиденция президента Узбекистана, где он принимает глав других государств и почетных гостей. Это целый комплекс зданий, здесь есть и резиденции для проживания глав государств, и церемониальные залы для мероприятий. Путин и Мирзиеев на переговорах намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.Кроме того, лидеры примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.Как сообщала пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов".Москва и Ташкент взаимодействуют во многих областях — это торговля, энергетика, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены и другие сферы.
https://ria.ru/20240526/uzbekistan-1948495418.html
https://ria.ru/20240526/otnosheniya-1948495598.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948551619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92f19f6eccb19993dc41051e0e753580.jpg
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции президента Узбекистана
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции президента Узбекистана Мирзиёева, где пройдут их переговоры
2024-05-27T10:39
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции Мирзиеева
Путин прибыл в загородную резиденцию Мирзиеева, где пройдут их переговоры
ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в загородной резиденции "Куксарой", где пройдут его переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Российский лидер находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане
. В понедельник состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне. Ожидается, что лидеры побеседуют в узком составе, а затем продолжат переговоры уже с участием делегаций.
"Куксарой" (с узбекского переводится как "Зеленый дворец") — современная загородная резиденция президента Узбекистана, где он принимает глав других государств и почетных гостей. Это целый комплекс зданий, здесь есть и резиденции для проживания глав государств, и церемониальные залы для мероприятий.
Путин и Мирзиеев на переговорах намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.
Кроме того, лидеры примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.
Как сообщала пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов".
Москва и Ташкент взаимодействуют во многих областях — это торговля, энергетика, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены и другие сферы.