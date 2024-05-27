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Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция - РИА Новости, 27.05.2024
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10:37 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-1948527534.html
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция - РИА Новости, 27.05.2024
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:37
2024-05-27T10:37
россия
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.
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LIVE: Переговоры Путина с президентом Республики Узбекистан Мирзиеевым
LIVE: Переговоры Путина с президентом Республики Узбекистан Мирзиеевым
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россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, видео
Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.
2024-05-27T10:37
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Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.
 
РоссияТашкентШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
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