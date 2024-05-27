https://ria.ru/20240527/putin-1948527534.html
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция - РИА Новости, 27.05.2024
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:37
2024-05-27T10:37
2024-05-27T10:37
россия
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948561423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a6544cb099191f56ae74f5ec80d9136.jpg
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948561423_337:0:1777:1080_1920x0_80_0_0_90873ae5877487283c66174f3bfcfbb0.jpg
LIVE: Переговоры Путина с президентом Республики Узбекистан Мирзиеевым
LIVE: Переговоры Путина с президентом Республики Узбекистан Мирзиеевым
2024-05-27T10:37
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, видео
Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Переговоры Путина с Мирзиеевым. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.
2024-05-27T10:37
true
PT1S
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.