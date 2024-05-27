https://ria.ru/20240527/prokuratura-1948527414.html

Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности

Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности - РИА Новости, 27.05.2024

Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности

Прокуратура Москвы запросила семь лет колонии общего режима для владельца крупной юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:59

2024-05-27T08:59

2024-05-27T13:41

происшествия

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948626928_0:13:1080:621_1920x0_80_0_0_7f110180ee8d56f84b23dc09d142b9f4.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы запросила семь лет колонии общего режима для владельца крупной юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина, сообщает "Коммерсантъ".Предпринимателя обвиняют в попытке хищения чужого имущества в виде двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов США у уроженца Чечни Тимура Халидова, отметили в материале.Как указали журналисты, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей.Защита настаивает на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", а сам Гошин вину не признает.

https://ria.ru/20240524/arest-1948251091.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, общество