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Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности - РИА Новости, 27.05.2024
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08:59 27.05.2024 (обновлено: 13:41 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/prokuratura-1948527414.html
Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности
Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности - РИА Новости, 27.05.2024
Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности
Прокуратура Москвы запросила семь лет колонии общего режима для владельца крупной юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:59
2024-05-27T13:41
происшествия
москва
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы запросила семь лет колонии общего режима для владельца крупной юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина, сообщает "Коммерсантъ".Предпринимателя обвиняют в попытке хищения чужого имущества в виде двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов США у уроженца Чечни Тимура Халидова, отметили в материале.Как указали журналисты, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей.Защита настаивает на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", а сам Гошин вину не признает.
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происшествия, москва, общество
Происшествия, Москва, Общество
Прокуратура запросила семь лет колонии производителю систем безопасности

"Ъ": прокуратура запросила семь лет для поставщика систем безопасности Гошина

© Фото : @goshin_groupАлександр Гошин
Александр Гошин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : @goshin_group
Александр Гошин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы запросила семь лет колонии общего режима для владельца крупной юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина, сообщает "Коммерсантъ".
Предпринимателя обвиняют в попытке хищения чужого имущества в виде двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов США у уроженца Чечни Тимура Халидова, отметили в материале.
Как указали журналисты, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей.
Защита настаивает на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", а сам Гошин вину не признает.
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