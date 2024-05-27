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Ефимов: в Москве построят новые соцобъекты и производства благодаря КРТ - РИА Новости, 27.05.2024
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09:05 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/proizvodstvo-1948261634.html
Ефимов: в Москве построят новые соцобъекты и производства благодаря КРТ
Ефимов: в Москве построят новые соцобъекты и производства благодаря КРТ - РИА Новости, 27.05.2024
Ефимов: в Москве построят новые соцобъекты и производства благодаря КРТ
В Москве в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 3,1 тысячи гектаров участков, на них среди прочего планируют... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:05
2024-05-27T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 3,1 тысячи гектаров участков, на них среди прочего планируют построить более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, в том числе соцобъекты и производства, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что в городе по программе КРТ возведут новые производства, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы и медицинские учреждения. "Благодаря реализации таких проектов жители столицы получат более 763 тысяч рабочих мест в обновленных городских пространства", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего планируется построить более 5,1 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств. Кроме того, по его словам, предполагается возвести свыше 19,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные учреждения, спортивные комплексы и медицинские объекты.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что количество проектов КРТ выросло с 228 до 236, что поспособствовало увеличению количества созданных рабочих мест с 675 тысяч до более чем 763 тысяч.
https://ria.ru/20240524/gostinitsy-1948008526.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Москве построят новые соцобъекты и производства благодаря КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют более 3,1 тысячи гектаров участков, на них среди прочего планируют построить более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, в том числе соцобъекты и производства, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что в городе по программе КРТ возведут новые производства, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы и медицинские учреждения. "Благодаря реализации таких проектов жители столицы получат более 763 тысяч рабочих мест в обновленных городских пространства", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего планируется построить более 5,1 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств. Кроме того, по его словам, предполагается возвести свыше 19,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные учреждения, спортивные комплексы и медицинские объекты.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что количество проектов КРТ выросло с 228 до 236, что поспособствовало увеличению количества созданных рабочих мест с 675 тысяч до более чем 763 тысяч.
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