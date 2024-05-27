https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948748190.html

В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы - РИА Новости, 27.05.2024

В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

Девушка упала с 50-метровой скалы в горно-лесной местности под Феодосией на юго-востоке Крыма, ее нашли и оказали первую помощь, сообщает крымское управление... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:07

2024-05-27T19:07

2024-05-27T19:12

феодосия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Девушка упала с 50-метровой скалы в горно-лесной местности под Феодосией на юго-востоке Крыма, ее нашли и оказали первую помощь, сообщает крымское управление МЧС РФ. "Поступило сообщение от очевидцев, что на горе Васюковка в районе Агатового пляжа в городском округе Феодосия упала с 50-метровой скалы девушка. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении. Была организована горная поисково-спасательная операция. Девушку нашли и оказали первую медицинскую помощь. "Спасатели с соблюдением всех мер безопасности и при помощи альпинистского снаряжения транспортировали девушку к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

феодосия

россия

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феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия