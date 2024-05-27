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В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы - РИА Новости, 27.05.2024
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19:07 27.05.2024 (обновлено: 19:12 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948748190.html
В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы
В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы - РИА Новости, 27.05.2024
В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы
Девушка упала с 50-метровой скалы в горно-лесной местности под Феодосией на юго-востоке Крыма, ее нашли и оказали первую помощь, сообщает крымское управление... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:07
2024-05-27T19:12
феодосия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Девушка упала с 50-метровой скалы в горно-лесной местности под Феодосией на юго-востоке Крыма, ее нашли и оказали первую помощь, сообщает крымское управление МЧС РФ. "Поступило сообщение от очевидцев, что на горе Васюковка в районе Агатового пляжа в городском округе Феодосия упала с 50-метровой скалы девушка. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении. Была организована горная поисково-спасательная операция. Девушку нашли и оказали первую медицинскую помощь. "Спасатели с соблюдением всех мер безопасности и при помощи альпинистского снаряжения транспортировали девушку к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.
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феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Феодосия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

Под Феодосией девушка упала с 50-метровой скалы, ее нашли и госпитализировали

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramСпасатели МЧС транспортируют упавшую с 50-ти метровой скалы девушку на горе Васюковка в Феодосии. 27 мая 2024
Спасатели МЧС транспортируют упавшую с 50-ти метровой скалы девушку на горе Васюковка в Феодосии. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Спасатели МЧС транспортируют упавшую с 50-ти метровой скалы девушку на горе Васюковка в Феодосии. 27 мая 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Девушка упала с 50-метровой скалы в горно-лесной местности под Феодосией на юго-востоке Крыма, ее нашли и оказали первую помощь, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Поступило сообщение от очевидцев, что на горе Васюковка в районе Агатового пляжа в городском округе Феодосия упала с 50-метровой скалы девушка. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.
Была организована горная поисково-спасательная операция. Девушку нашли и оказали первую медицинскую помощь.
"Спасатели с соблюдением всех мер безопасности и при помощи альпинистского снаряжения транспортировали девушку к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.
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ФеодосияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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