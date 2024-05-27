https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948720075.html

В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 27.05.2024

В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием легковушки и грузовика под Воронежем, в котором женщина и 13-летний ребенок погибли, а еще четверо детей и РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:40

2024-05-27T17:40

2024-05-27T17:40

происшествия

авто

павловский район

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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием легковушки и грузовика под Воронежем, в котором женщина и 13-летний ребенок погибли, а еще четверо детей и взрослый получили травмы, сообщает прокуратура региона. Авария произошла в 11.50 мск в Павловском районе на 665-м километре автодороги М-4 "Дон". По данным полиции, водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и врезался на стоящий на обочине грузовик Scania, водитель которого остановился для замены колеса. В результате ДТП пассажиры иномарки, 40-летняя женщина и 13-летний ребенок, погибли на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре ребенка были доставлены в больницу. "По факту ДТП следственным отделом МВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240526/avariya-1948499865.html

https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html

павловский район

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происшествия, авто, павловский район, россия, воронеж, volkswagen group, volkswagen touareg