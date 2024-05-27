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В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 27.05.2024
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17:40 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948720075.html
В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими
В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 27.05.2024
В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием легковушки и грузовика под Воронежем, в котором женщина и 13-летний ребенок погибли, а еще четверо детей и РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:40
2024-05-27T17:40
происшествия
авто
павловский район
россия
воронеж
volkswagen group
volkswagen touareg
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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием легковушки и грузовика под Воронежем, в котором женщина и 13-летний ребенок погибли, а еще четверо детей и взрослый получили травмы, сообщает прокуратура региона. Авария произошла в 11.50 мск в Павловском районе на 665-м километре автодороги М-4 "Дон". По данным полиции, водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и врезался на стоящий на обочине грузовик Scania, водитель которого остановился для замены колеса. В результате ДТП пассажиры иномарки, 40-летняя женщина и 13-летний ребенок, погибли на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре ребенка были доставлены в больницу. "По факту ДТП следственным отделом МВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240526/avariya-1948499865.html
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павловский район
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происшествия, авто, павловский район, россия, воронеж, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Павловский район, Россия, Воронеж, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Воронежской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

В Воронежской области возбудили дело после ДТП с 3 погибшими 2 пострадавшими

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием легковушки и грузовика под Воронежем, в котором женщина и 13-летний ребенок погибли, а еще четверо детей и взрослый получили травмы, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла в 11.50 мск в Павловском районе на 665-м километре автодороги М-4 "Дон". По данным полиции, водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и врезался на стоящий на обочине грузовик Scania, водитель которого остановился для замены колеса.
Место ДТП с участием автобуса в Турции
МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом
26 мая, 22:10
В результате ДТП пассажиры иномарки, 40-летняя женщина и 13-летний ребенок, погибли на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре ребенка были доставлены в больницу.
"По факту ДТП следственным отделом МВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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ПроисшествияАвтоПавловский районРоссияВоронежVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
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