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В Томске осудили подростка за попытку диверсии на железной дороге
В Томске осудили подростка за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 27.05.2024
В Томске осудили подростка за попытку диверсии на железной дороге
Подросток, пытавшийся совершить диверсию на железной дороге в Томске, получил 4 года и 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:01
2024-05-27T15:01
2024-05-27T15:01
происшествия
жкх
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подросток, пытавшийся совершить диверсию на железной дороге в Томске, получил 4 года и 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее в ведомстве сообщали, что силовики в Томской области задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге – он попытался поджечь релейный шкаф с помощью бутылки с зажигательной смесью. "Собранные Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 17-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия)... Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в сентябре 2023 года несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного на данный момент лица в сети интернет, с целью повреждения объектов транспортной инфраструктуры поджег опоры контактной сети на перегоне станциями Томск-1 и Томск-2.
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947913370.html
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происшествия, жкх, россия, томск, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Томск, Томская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томске осудили подростка за попытку диверсии на железной дороге
СК: подросток, пытавшийся совершить диверсию на ж/д в Томске, получил 4,5 года