https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948629148.html

Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело

Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело - РИА Новости, 27.05.2024

Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело

Родители подростка, пропавшего с другом в Уфе почти два месяца назад, опознали своего сына, тело которого было найдено около водоёма, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:47

2024-05-27T13:47

2024-05-27T13:49

происшествия

россия

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948468452_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_82b52250e51bce5f6ce3f353843f5fef.jpg

УФА, 27 мая – РИА Новости. Родители подростка, пропавшего с другом в Уфе почти два месяца назад, опознали своего сына, тело которого было найдено около водоёма, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Правоохранители ранее информировали, что 30 марта два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу, позже в реке Белая нашли сапог одного из подростков. В поисках участвовали спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Башкирский следком в воскресенье сообщил, что найдено тело мальчика, оно направлено на опознание. "Следственным управлением СК России по республике Башкортостан проведено опознание тела подростка, которое было обнаружено на берегу реки Белой около парка Победы. Родители пропавшего 13-летнего мальчика, опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность",- говорится в сообщении. Поиски второго подростка продолжаются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/malchik-1937187350.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)