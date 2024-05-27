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Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело - РИА Новости, 27.05.2024
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13:47 27.05.2024 (обновлено: 13:49 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948629148.html
Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело
Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело - РИА Новости, 27.05.2024
Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело
Родители подростка, пропавшего с другом в Уфе почти два месяца назад, опознали своего сына, тело которого было найдено около водоёма, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:47
2024-05-27T13:49
происшествия
россия
уфа
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УФА, 27 мая – РИА Новости. Родители подростка, пропавшего с другом в Уфе почти два месяца назад, опознали своего сына, тело которого было найдено около водоёма, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Правоохранители ранее информировали, что 30 марта два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу, позже в реке Белая нашли сапог одного из подростков. В поисках участвовали спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Башкирский следком в воскресенье сообщил, что найдено тело мальчика, оно направлено на опознание. "Следственным управлением СК России по республике Башкортостан проведено опознание тела подростка, которое было обнаружено на берегу реки Белой около парка Победы. Родители пропавшего 13-летнего мальчика, опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность",- говорится в сообщении. Поиски второго подростка продолжаются, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Родители пропавшего в Уфе подростка опознали его тело

СК: родители пропавшего в Уфе 2 мес. назад подростка опознали тело своего сына

© Фото : sledcom02/TelegramМесто обнаружения тела мальчика в Уфе
Место обнаружения тела мальчика в Уфе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : sledcom02/Telegram
Место обнаружения тела мальчика в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 27 мая – РИА Новости. Родители подростка, пропавшего с другом в Уфе почти два месяца назад, опознали своего сына, тело которого было найдено около водоёма, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Правоохранители ранее информировали, что 30 марта два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу, позже в реке Белая нашли сапог одного из подростков. В поисках участвовали спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы.
Башкирский следком в воскресенье сообщил, что найдено тело мальчика, оно направлено на опознание.
"Следственным управлением СК России по республике Башкортостан проведено опознание тела подростка, которое было обнаружено на берегу реки Белой около парка Победы. Родители пропавшего 13-летнего мальчика, опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность",- говорится в сообщении.
Поиски второго подростка продолжаются, добавили в ведомстве.
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