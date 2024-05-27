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В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 27.05.2024 (обновлено: 13:11 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948612391.html
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство - РИА Новости, 27.05.2024
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:00
2024-05-27T13:11
донецкая народная республика
мариуполь
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. В суде было установлено, что 14 марта 2022 года командир отделения национальной гвардии Украины Юрий Шевчук, находясь с сослуживцем Михаилом Швецом в здании магазина на Ленинградском проспекте в Мариуполе, выстрелил из автомата в мирного жителя, а Швец нанес тому удар ножом в шею. Мужчина скончался на месте преступления. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шевчука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Верховный суд ДНР признал 24-летнего Шевчука виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В отношении Швеца расследование выделенного уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240524/svo-1948084003.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Специальная военная операция на Украине
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство

Нацгвардеец Шевчук получил 24 года колонии за убийство мирного жителя Мариуполя

© Следком/TelegramКомандир отделения национальной гвардии Украины Юрий Шевчук, обвиняемый в убийстве мирного жителя Мариуполя
Командир отделения национальной гвардии Украины Юрий Шевчук, обвиняемый в убийстве мирного жителя Мариуполя
© Следком/Telegram
Командир отделения национальной гвардии Украины Юрий Шевчук, обвиняемый в убийстве мирного жителя Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
В суде было установлено, что 14 марта 2022 года командир отделения национальной гвардии Украины Юрий Шевчук, находясь с сослуживцем Михаилом Швецом в здании магазина на Ленинградском проспекте в Мариуполе, выстрелил из автомата в мирного жителя, а Швец нанес тому удар ножом в шею. Мужчина скончался на месте преступления.
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шевчука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Верховный суд ДНР признал 24-летнего Шевчука виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
В отношении Швеца расследование выделенного уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссия
 
 
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