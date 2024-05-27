https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948612391.html

В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство

В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство - РИА Новости, 27.05.2024

В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года колонии за убийство

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:00

2024-05-27T13:00

2024-05-27T13:11

донецкая народная республика

мариуполь

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. В суде было установлено, что 14 марта 2022 года командир отделения национальной гвардии Украины Юрий Шевчук, находясь с сослуживцем Михаилом Швецом в здании магазина на Ленинградском проспекте в Мариуполе, выстрелил из автомата в мирного жителя, а Швец нанес тому удар ножом в шею. Мужчина скончался на месте преступления. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шевчука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Верховный суд ДНР признал 24-летнего Шевчука виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В отношении Швеца расследование выделенного уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240524/svo-1948084003.html

https://ria.ru/20231221/morpekh-1917307737.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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донецкая народная республика, мариуполь, россия