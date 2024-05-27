https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948607140.html

В Перми автомобиль въехал в пекарню, пострадавших нет

В Перми автомобиль въехал в пекарню, пострадавших нет - РИА Новости, 27.05.2024

В Перми автомобиль въехал в пекарню, пострадавших нет

Иномарка в Перми на скорости въехала в помещение пекарни, люди не пострадали, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:47

2024-05-27T12:47

2024-05-27T12:47

происшествия

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падение автобуса с моста в петербурге

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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Иномарка в Перми на скорости въехала в помещение пекарни, люди не пострадали, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, в воскресенье вечером на пересечении улиц Гусарова и Академика Курчатова в Перми автомобиль Kia Cerato под управлением 48-летнего пермяка зацепил бордюр, после чего въехал в пекарню. Предварительно установлено, что мужчина проигнорировал пункт 10.1 ПДД (водитель должен соблюдать скоростной режим, учитывать при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия), пояснили в ГИБДД. В пермских пабликах в соцсетях размещены видео с места ДТП. На кадрах видно, как внезапно в торговый павильон "Хлебница" "влетает" автомобиль марки Kia. Он прокатывается по зоне, где стоит столик со стульями для гостей, пробивает витрину с выпечкой и останавливает прямо у кассы пекарни, с грохотом врезавшись в стену, на которой висели полки с хлебом. Из машины выходит водитель и выпускает троих пассажиров. Он говорит, что, кажется, "все живы", "сработали подушки безопасности". Продавец пекарни осталась невредима, во время ЧП она стояла у кассы, рядом с тем местом, где оказалась машина. Судя по видео, в результате ДТП было повреждено строение пекарни: большая часть фасада оказалась выбита, иномарка заняла почти все помещение (его длина на вид около 4 метров, ширина - примерно 3,5-4 метра). "Никто не пострадал. Механические повреждения получили автомобиль и строение. Проводится проверка", - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240527/dtp-1948531818.html

https://ria.ru/20240523/kot-1947817771.html

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происшествия, авто, пермь, гибдд мвд рф, kia rio, падение автобуса с моста в петербурге