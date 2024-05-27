https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948603644.html

В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 27.05.2024

В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Суд заключил под стражу тольяттинца, который нанес не менее шестидесяти ударов ножом 17-летней девушке в Самаре, в результате чего она скончалась, сообщило СУСК РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:36

2024-05-27T12:36

2024-05-27T12:50

происшествия

самара

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу тольяттинца, который нанес не менее шестидесяти ударов ножом 17-летней девушке в Самаре, в результате чего она скончалась, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. "В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, ночью 25 мая 19-летний юноша, находясь по месту жительства своего брата в Самаре, нанес не менее шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте преступления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью). В видеоролике, размещенном СК, задержанный подтвердил причастность к преступлению.

https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html

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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)