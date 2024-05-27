Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь
Во Владивостоке потух Вечный огонь из-за неисправной системы газоснабжения
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь на могиле Неизвестного солдата
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Работа Вечного огня на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, нарушена во Владивостоке из-за неисправной системы газоснабжения, прокуратура через суд требует включить огонь мемориала, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Приморья.
"Прокуратура Ленинского района Владивостока установила, что на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества на улице Ивановской во Владивостоке, неисправна система газоснабжения... Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что "в настоящий момент Вечный огонь мемориала не горит".
Устранение нарушений находится на контроле в надзорном ведомстве, добавили в прокуратуре.
Во вторник, 28 мая, в России отмечается профессиональный праздник - День пограничника. Ежегодно на День пограничника к мемориалу возлагают цветы и венки, чтят память пограничников, погибших за Родину.
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