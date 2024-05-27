https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948601188.html

Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь

Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь - РИА Новости, 27.05.2024

Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь

Работа Вечного огня на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, нарушена во Владивостоке из-за неисправной системы газоснабжения,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:31

2024-05-27T12:31

2024-05-27T12:31

происшествия

владивосток

ленинский район

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Работа Вечного огня на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, нарушена во Владивостоке из-за неисправной системы газоснабжения, прокуратура через суд требует включить огонь мемориала, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Приморья. "Прокуратура Ленинского района Владивостока установила, что на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества на улице Ивановской во Владивостоке, неисправна система газоснабжения... Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что "в настоящий момент Вечный огонь мемориала не горит". Устранение нарушений находится на контроле в надзорном ведомстве, добавили в прокуратуре. Во вторник, 28 мая, в России отмечается профессиональный праздник - День пограничника. Ежегодно на День пограничника к мемориалу возлагают цветы и венки, чтят память пограничников, погибших за Родину.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

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происшествия, владивосток, ленинский район, россия