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Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь - РИА Новости, 27.05.2024
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12:31 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948601188.html
Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь
Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь - РИА Новости, 27.05.2024
Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь
Работа Вечного огня на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, нарушена во Владивостоке из-за неисправной системы газоснабжения,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:31
2024-05-27T12:31
происшествия
владивосток
ленинский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Работа Вечного огня на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, нарушена во Владивостоке из-за неисправной системы газоснабжения, прокуратура через суд требует включить огонь мемориала, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Приморья. "Прокуратура Ленинского района Владивостока установила, что на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества на улице Ивановской во Владивостоке, неисправна система газоснабжения... Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что "в настоящий момент Вечный огонь мемориала не горит". Устранение нарушений находится на контроле в надзорном ведомстве, добавили в прокуратуре. Во вторник, 28 мая, в России отмечается профессиональный праздник - День пограничника. Ежегодно на День пограничника к мемориалу возлагают цветы и венки, чтят память пограничников, погибших за Родину.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
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происшествия, владивосток, ленинский район, россия
Происшествия, Владивосток, Ленинский район, Россия
Во Владивостоке из-за неисправности потух Вечный огонь

Во Владивостоке потух Вечный огонь из-за неисправной системы газоснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь на могиле Неизвестного солдата
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Работа Вечного огня на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, нарушена во Владивостоке из-за неисправной системы газоснабжения, прокуратура через суд требует включить огонь мемориала, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Приморья.
"Прокуратура Ленинского района Владивостока установила, что на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества на улице Ивановской во Владивостоке, неисправна система газоснабжения... Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что "в настоящий момент Вечный огонь мемориала не горит".
Устранение нарушений находится на контроле в надзорном ведомстве, добавили в прокуратуре.
Во вторник, 28 мая, в России отмечается профессиональный праздник - День пограничника. Ежегодно на День пограничника к мемориалу возлагают цветы и венки, чтят память пограничников, погибших за Родину.
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ПроисшествияВладивостокЛенинский районРоссия
 
 
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