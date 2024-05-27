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В Башкирии подожгли приют для животных - РИА Новости, 27.05.2024
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11:20 27.05.2024 (обновлено: 11:28 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948569017.html
В Башкирии подожгли приют для животных
В Башкирии подожгли приют для животных - РИА Новости, 27.05.2024
В Башкирии подожгли приют для животных
Неизвестные подожгли приют для животных под Уфой, при пожаре погибли две собаки. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:20
2024-05-27T11:28
происшествия
жилье
россия
уфа
уфанефтехим
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 27 мая – РИА Новости. Неизвестные подожгли приют для животных под Уфой, при пожаре погибли две собаки. "У нас трагедия. Пожар в берлоге. Всё произошло только что, наши там уже, пожарные тушат. Сгорел дом, огонь перекинулся на вольеры. Нет больше Лары, Бакса, некоторых ищем", - сообщает приют "Добрые руки" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе ГУМЧС РФ по Башкирии сообщили, что 26 мая в садовом товариществе "Уфанефтехим" №1 по улице Дружная загорелся садовый бревенчатый дом и металлический вольер. "Пожар потушен на площади 32 квадратных метра. В ходе тушения в закрытых вольерах обнаружены две погибшие собаки, еще 13 собак спасены. Причина пожара в настоящий момент устанавливается. В ходе осмотра места происшествия дознавателем МЧС России обнаружены признаки возникновения пожара в результате поджога. Материалы проверки по данному пожару будут переданы по подследственности в МВД Республики Башкортостан", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
https://ria.ru/20240504/budka-1943792775.html
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происшествия, жилье, россия, уфа, уфанефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Уфа, Уфанефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии подожгли приют для животных

Неизвестные подожгли приют для животных под Уфой, при пожаре погибли две собаки

© Добрые руки - помощь бездомным животным г. Уфа/ВКонтактеМесто пожара в приюте для животных в Башкирии. 26 мая 2024
Место пожара в приюте для животных в Башкирии. 26 мая 2024
© Добрые руки - помощь бездомным животным г. Уфа/ВКонтакте
Место пожара в приюте для животных в Башкирии. 26 мая 2024
Читать ria.ru в
УФА, 27 мая – РИА Новости. Неизвестные подожгли приют для животных под Уфой, при пожаре погибли две собаки.
"У нас трагедия. Пожар в берлоге. Всё произошло только что, наши там уже, пожарные тушат. Сгорел дом, огонь перекинулся на вольеры. Нет больше Лары, Бакса, некоторых ищем", - сообщает приют "Добрые руки" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой
4 мая, 04:14
В пресс-службе ГУМЧС РФ по Башкирии сообщили, что 26 мая в садовом товариществе "Уфанефтехим" №1 по улице Дружная загорелся садовый бревенчатый дом и металлический вольер.
"Пожар потушен на площади 32 квадратных метра. В ходе тушения в закрытых вольерах обнаружены две погибшие собаки, еще 13 собак спасены. Причина пожара в настоящий момент устанавливается. В ходе осмотра места происшествия дознавателем МЧС России обнаружены признаки возникновения пожара в результате поджога. Материалы проверки по данному пожару будут переданы по подследственности в МВД Республики Башкортостан", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
4 мая, 22:47
 
ПроисшествияЖильеРоссияУфаУфанефтехимМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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