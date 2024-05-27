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Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 27.05.2024
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04:19 27.05.2024 (обновлено: 04:20 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/prigovor-1948514917.html
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 27.05.2024
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии
Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:19
2024-05-27T04:20
происшествия
россия
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Чукотскому АО. "Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении. Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анадырский городской суд назначил фигуранту заочное наказание в виде семи лет лишения свободы. Также мужчине на четыре года запрещено создавать и администрировать сайты. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Он находится в межгосударственном розыске.
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947996479.html
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происшествия, россия, анадырь
Происшествия, Россия, Анадырь
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии

Бывший житель Анадыря получил семь лет колонии за фейки об армии России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Чукотскому АО.
"Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
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Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Анадырский городской суд назначил фигуранту заочное наказание в виде семи лет лишения свободы. Также мужчине на четыре года запрещено создавать и администрировать сайты. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Он находится в межгосударственном розыске.
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