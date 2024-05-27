https://ria.ru/20240527/prigovor-1948514917.html

Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии

Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 27.05.2024

Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии

Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T04:19

2024-05-27T04:19

2024-05-27T04:20

происшествия

россия

анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Чукотскому АО. "Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении. Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анадырский городской суд назначил фигуранту заочное наказание в виде семи лет лишения свободы. Также мужчине на четыре года запрещено создавать и администрировать сайты. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Он находится в межгосударственном розыске.

https://ria.ru/20240523/prigovor-1947996479.html

https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

россия

анадырь

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происшествия, россия, анадырь