https://ria.ru/20240527/prigovor-1948514917.html
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 27.05.2024
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии
Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:19
2024-05-27T04:19
2024-05-27T04:20
происшествия
россия
анадырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Чукотскому АО. "Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении. Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анадырский городской суд назначил фигуранту заочное наказание в виде семи лет лишения свободы. Также мужчине на четыре года запрещено создавать и администрировать сайты. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Он находится в межгосударственном розыске.
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947996479.html
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
россия
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, анадырь
Происшествия, Россия, Анадырь
Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки об армии
Бывший житель Анадыря получил семь лет колонии за фейки об армии России
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Бывший житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за то, что, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Чукотскому АО.
"Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Анадырский городской суд назначил фигуранту заочное наказание в виде семи лет лишения свободы. Также мужчине на четыре года запрещено создавать и администрировать сайты. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Он находится в межгосударственном розыске.