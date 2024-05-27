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Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 27.05.2024 (обновлено: 22:18 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html
Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники
Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники - РИА Новости, 27.05.2024
Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники
Украина сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:01
2024-05-27T22:18
в мире
украина
денис малюська
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным украинских СМИ на 25 мая, для службы в ВСУ из тюрем было освобождено около 350 заключенных. "По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - заявил Малюська в эфире единого украинского новостного телемарафона в ответ на вопрос о родах войск, в которых планируется задействовать бывших заключенных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html
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в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники

Минюст Украины: из мобилизуемых преступников будут сформированы штурмовые отряды

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции страны Денис Малюська.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным украинских СМИ на 25 мая, для службы в ВСУ из тюрем было освобождено около 350 заключенных.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Зеленский подписал закон о мобилизации преступников
17 мая, 15:25
"По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - заявил Малюська в эфире единого украинского новостного телемарафона в ответ на вопрос о родах войск, в которых планируется задействовать бывших заключенных.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис МалюськаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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