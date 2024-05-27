https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html

Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники

Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники - РИА Новости, 27.05.2024

Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники

Украина сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:01

2024-05-27T22:01

2024-05-27T22:18

в мире

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денис малюська

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным украинских СМИ на 25 мая, для службы в ВСУ из тюрем было освобождено около 350 заключенных. "По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - заявил Малюська в эфире единого украинского новостного телемарафона в ответ на вопрос о родах войск, в которых планируется задействовать бывших заключенных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html

https://ria.ru/20240523/kiev-1947795089.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины