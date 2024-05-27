https://ria.ru/20240527/predprinimatelstvo-1948582324.html

Многодетных родителей Оренбургской области поддержат в предпринимательстве

Многодетных родителей Оренбургской области поддержат в предпринимательстве - РИА Новости, 27.05.2024

Многодетных родителей Оренбургской области поддержат в предпринимательстве

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании регионального правительства подписал постановление о предоставлении многодетным родителям,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:08

2024-05-27T12:08

2024-05-27T12:08

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поддержка бизнеса

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании регионального правительства подписал постановление о предоставлении многодетным родителям, обратившимся в службу занятости, приоритетного права на получение единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве ИП, юрлица, самозанятого или открытии фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона."В регионе действуют различные меры поддержки бизнеса. В результате за четыре года количество самозянятых возросло с 8 до 103 тысяч", - сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба.С начала года при содействии центров занятости населения 187 оренбуржцев открыли свое дело. В их числе 12 многодетных родителей.Также начинающие предприниматели, которых признали безработными, после одобрения бизнес-плана и регистрации статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 190 тысяч рублей. Поддержку в этом году получили уже 25 человек.Безработные оренбуржцы могут обратиться в центр занятости населения и получить консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности, оформления статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого.

https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948546269.html

оренбургская область

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, денис паслер