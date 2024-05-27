https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин - РИА Новости, 27.05.2024
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:30
2024-05-27T11:30
2024-05-27T11:35
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На улице Борисовка напротив дома номер 20 произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 11.12 открытый огонь удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240115/pozhar-1921450399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин на площади 150 квадратов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Борисовка напротив дома номер 20 произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 11.12 открытый огонь удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.