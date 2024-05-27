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На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин - РИА Новости, 27.05.2024
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11:30 27.05.2024 (обновлено: 11:35 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин - РИА Новости, 27.05.2024
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:30
2024-05-27T11:35
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На улице Борисовка напротив дома номер 20 произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 11.12 открытый огонь удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.
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мытищи
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происшествия, мытищи
Происшествия, Мытищи
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин

На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин на площади 150 квадратов

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на штрафстоянке в Мытищах
Место пожара на штрафстоянке в Мытищах
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на штрафстоянке в Мытищах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Борисовка напротив дома номер 20 произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 11.12 открытый огонь удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.
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