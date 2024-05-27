https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html

На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин

На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин - РИА Новости, 27.05.2024

На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин

Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:30

2024-05-27T11:30

2024-05-27T11:35

происшествия

мытищи

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девять автомобилей загорелись на площади порядка 150 квадратных метров на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На улице Борисовка напротив дома номер 20 произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 11.12 открытый огонь удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240115/pozhar-1921450399.html

мытищи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мытищи