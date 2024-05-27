https://ria.ru/20240527/potentsial-1948716917.html

Нижегородский губернатор представил потенциал региона в Узбекистане

Нижегородский губернатор представил потенциал региона в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024

Нижегородский губернатор представил потенциал региона в Узбекистане

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил промышленный и научно-образовательный потенциал региона премьер-министру Республики Узбекистан Абдулле... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:50

2024-05-27T17:50

2024-05-27T17:50

нижегородская область

глеб никитин

узбекистан

ташкент

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил промышленный и научно-образовательный потенциал региона премьер-министру Республики Узбекистан Абдулле Арипову, сообщает пресс-служба главы российского региона. Встреча состоялась в рамках Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан в Ташкенте. "Глава региона представил промышленный и научно-образовательный потенциал Нижегородской области и отметил, что успешно развивается межрегиональное взаимодействие. Так, в апреле делегация Нижегородской области в четвертый раз посетила ежегодную Международную выставку "Иннопром". По ее итогам Нижегородская область обрела пятого партнера из Республики Узбекистан – Навоийскую область. С регионом было подписано соглашение о сотрудничестве вслед за Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской областями", - говорится в сообщении. Никитин отметил, что Узбекистан выступает одним из важных партнеров Нижегородской области по самому широкому спектру направлений, одно из которых - сотрудничество в сфере промышленности. Нижегородские предприятия уже имеют многолетний опыт взаимодействия с организациями и предприятиями Узбекистана. Глава региона для расширения сотрудничества предложил организовать День поставщика производителей Нижегородской области в Узбекистане с участием крупнейших узбекских автопроизводителей. Соответствующий запрос есть у нижегородских производителей автокомпонентов. По словам Никитина, стремительно развиваются двусторонние связи в сфере науки и образования. На сегодняшний день между нижегородскими и узбекскими вузами действует уже 40 соглашений о сотрудничестве. Быстрыми темпами растет число студентов из Узбекистана. "В 2022 году у нас обучалось более 1000 студентов, в 2023-м их число возросло до 1300, а в текущем учебном году в нижегородских вузах обучается уже более 1700 граждан Узбекистана, что составляет почти 30 процентов от общего числа всех иностранных студентов в регионе", - рассказал губернатор Нижегородской области. Также глава региона представил опыт нижегородского мобильного детского технопарка "Кванториум", который работал в Бухарской области. Вручение ключей от мобильного комплекса состоялось в рамках Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" 25 апреля 2023 года. Никитин заявил о готовности "оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив и проектов по всем направлениям". Кроме того, глава Нижегородской области подчеркнул важность взаимного обогащения культур. По его словам, в апреле 2024 года в побратимском городе Бухаре состоялись Дни Нижнего Новгорода. В мероприятиях приняли участие представители нижегородских музеев, театров, творческих коллективов, библиотек, школ искусств и спортивных школ.

https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html

https://ria.ru/20240516/ferma-1946380646.html

узбекистан

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, узбекистан, ташкент