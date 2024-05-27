https://ria.ru/20240527/pomosch-1948554215.html
Пенсионерка из Челябинска купила РЭБ-системы за 300 тысяч рублей в зону СВО
Пенсионерка из Челябинска купила РЭБ-системы за 300 тысяч рублей в зону СВО - РИА Новости, 27.05.2024
Пенсионерка из Челябинска купила РЭБ-системы за 300 тысяч рублей в зону СВО
Пенсионерка из Челябинска Светлана Еремина передала свои накопления в размере 300 тысяч рублей для покупки в зону специальной военной операции РЭБ-систем,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:47
2024-05-27T10:47
2024-05-27T10:47
надежные люди
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Челябинска Светлана Еремина передала свои накопления в размере 300 тысяч рублей для покупки в зону специальной военной операции РЭБ-систем, защищающих российских бойцов от дронов, сообщил в понедельник региональный ОНФ. "Светлане Ивановне 86 лет. Она одинока: муж и сын умерли. Но ей есть, о ком заботиться: уже второй раз пенсионерка отдает все накопленные средства в фонд "Все для Победы", которому доверяет, ведь давно следит за историей проекта и нашей работой. Средства пошли для наших, южноуральских парней на передовой. В прошлый раз копила год и купила бронежилеты. В этот раз средства пошли на покупку трех РЭБ-систем", - говорится в сообщении. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника, уточняет ОНФ. "Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой", – цитирует пресс-служба слова Ереминой.
https://ria.ru/20240524/tatarstan-1948215152.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Челябинска Светлана Еремина передала свои накопления в размере 300 тысяч рублей для покупки в зону специальной военной операции РЭБ-систем, защищающих российских бойцов от дронов, сообщил в понедельник региональный ОНФ.
"Светлане Ивановне 86 лет. Она одинока: муж и сын умерли. Но ей есть, о ком заботиться: уже второй раз пенсионерка отдает все накопленные средства в фонд "Все для Победы", которому доверяет, ведь давно следит за историей проекта и нашей работой. Средства пошли для наших, южноуральских парней на передовой. В прошлый раз копила год и купила бронежилеты. В этот раз средства пошли на покупку трех РЭБ
-систем", - говорится в сообщении.
С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника, уточняет ОНФ.
"Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой", – цитирует пресс-служба слова Ереминой.